2020-05-21T21:50:24+03:00
Политика

Захарова: у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу

Москва ждет разъяснений о выходе из соглашения, чтобы сформировать отношение к позиции Вашингтона
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия не получила официальных разъяснений от США о выходе из Договора по открытому небуРоссия не получила официальных разъяснений от США о выходе из Договора по открытому небуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На данный момент Россия не получала никаких официальных уведомлений и разъяснений от Соединенных Штатов о выходе из Договора по открытому небу, в то же время у Москвы есть ряд претензий к Вашингтону по выполнению соглашения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обращу ваше внимание: как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам по исполнению этой договоренности. И мы сегодня, мы сейчас вот в эти минуты еще раз напомним (…) мы [их] подробно описывали (…) всех тех претензий, которые у нас есть. Это отнюдь не все претензии, но наиболее явные и очевидные», - сказала Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

Дипломат пояснила, что Москва ждет разъяснений, чтобы сформировать отношение к позиции Вашингтона.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу 21 мая. По его словам, условия соглашения не выполняла Россия, однако есть хорошие шансе для нового договора по контролю над вооружениями.

Организация Объединенных Нацией уже выразила обеспокоенность по поводу «эрозией режима контроля над вооружениями между Россией и США» после выхода Вашингтона из Договора, что может провести «к возможным просчетам» и гонке вооружения. Опасения высказали и в Комитете палаты представителей США, указав на то, что такое решение ставит под угрозу американские войска в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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