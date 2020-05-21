Конгресс США решил помешать Трампу самостоятельно выходить из договоров

21 Май 2020 2020-05-21T22:27:13+03:00

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В Конгрессе США внесли законопроект, который должен помешать американскому лидеру Дональду Трампу выходить из международных договоров самостоятельно, без одобрения законодателей.

Соответствующий закон предложили демократы - сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта.

Проект был внесен после того, как глава Белого дома подтвердил выход США из Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении условий соглашения. После таких заявлений обеспокоенность проявили и в Комитете палаты представителей США, где заявили, что решение о выходе Вашингтона из договора по открытому небу ставит под угрозу американские войска в Европе.

Отметим, что подобный законопроект в палату представителей вносили в феврале прошлого года. Документ запрещал Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы «помешать президенту Трампу устроить эскалацию новой холодной войны».

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ИСТОЧНИК KP.RU