Созвано экстренное заседание Совета НАТО из-за выхода США из Договора по открытому небу

21 Май 2020 2020-05-21T22:47:02+03:00

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В пятницу, 22 мая, должно состоятся экстренное заседание Совета НАТО в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу.

Как передает ТАСС со ссылкой на своего дипломатического источника в Брюсселе, экстренное заседание Североатлантического альянса созвано на уровне послов

Напомним, 21 мая американский президент Дональд Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении условий соглашения.

После таких заявлений Организация Объединенных Нацией сообщила об обеспокоенности по поводу «эрозией режима контроля над вооружениями между Россией и США», и заявила, что выход Вашингтона из Договора может провести «к возможным просчетам» и гонке вооружения.

Более того, обеспокоенность проявили и в Комитете палаты представителей США, где заявили, что решение о выходе Вашингтона из договора по открытому небу ставит под угрозу американские войска в Европе.

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ИСТОЧНИК KP.RU