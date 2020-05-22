Эксперт назвал минимальный срок для безопасного строительства жилого дома

22 Май 2020 2020-05-21T23:59:30+03:00

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Эксперт Дмитрий Губин более 20 лет работает в строительном бизнесе на руководящих должностях. «Комсомолка» узнала, за какой минимальный срок можно построить жилой дом безопасно.

По словам специалиста, если речь идет о возведение малоэтажного капитального здания в чистом поле, где нет развитой сети инженерных коммуникаций то это одна история.

- Строить, например, в Москве высотку невозможно всего за три месяца ни при каких условиях. Допустим, мы строим 33-этажный жилой дом на Ленинском проспекте. Сначала нужно получить геологическую подоснову. На нее обычно нанесены все подземные коммуникации. Затем нужно их включить в проект так, чтобы дом не раздавил созданные сети, - рассказал Губин.

Также он отметил, что на такую процедуру обычно в среднем уходит около месяца, поскольку геоподоснова выдается Мосгеотрестом. Но, на взгляд эксперта, это время можно было бы сократить до одной недели.

Далее необходимо еще много всего, прежде чем вбивать сваи в землю, в том числе нужно провести геологическую и экологическую экспертизу застраиваемого участка.

- Все эти мероприятия, с учетом бурения скважин и анализа данных, занимают около 2-3 месяцев. И это при самом максимальном ускорении, - пояснил Губин kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU