2020-05-21T23:50:46+03:00
Экономика

Названа первоочередная задача плана восстановления экономики России

По словам министра экономического развития, среди необходимого - цель добиться роста доходов граждан
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первоочередная задача плана восстановления российской экономии - это необходимость организовать рост доходов граждан, восстановить эффективность занятости населения, перезапуск нового инвестиционного цикла. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа первоочередная задача плана восстановления экономики России
В России за месяц выпуск легковых автомобилей рухнул на 79%
Созвано экстренное заседание Совета НАТО из-за выхода США из Договора по открытому небу
Первые зрители театров осенью будут сидеть в шахматном порядке
Конгресс США решил помешать Трампу самостоятельно выходить из договоров
РФС сообщил о возможных датах начала нового сезона Российской премьер-лиги
Захарова: у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу
В Совфеде о выходе США из Договора по открытому небу: давно ясная стратегия
Глава Минздрава рассказал, когда ждать первых результатов испытаний вакцины от коронавируса
Собянин рассказал о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Антивирусная рассадка в самолётах изъята из рекомендаций Роспотребнадзора
ООН опасается, что выход США из Договора по открытому небу приведет к гонке вооружений
Трамп заявил о хорошем шансе для нового соглашения по контролю над вооружениями с Россией
Собянин: появилась надежда на приближающееся окончание пандемии
Масочный режим на вокзалах Москвы начинает действовать с 25 мая 2020 года
Рамзан Кадыров находится в московской больнице из-за подозрения на коронавирус
Стало известно, когда начнется туристический сезон в Греции
Собянин рассказал, у кого будут брать тесты на антитела к коронавирусу
Захарова ответила на заявление о «японском суверенитете» над Курилами
Авиапассажиры должны будут летать в маске и перчатках
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве достаточно позитивная
Собянин рассказал, сколько человек сдали анализ на антитела к коронавирусу
В Европе заявили о возможности второй волны коронавируса
Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус
США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небу