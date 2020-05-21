Названа первоочередная задача плана восстановления экономики России
По словам министра экономического развития, среди необходимого - цель добиться роста доходов граждан
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Первоочередная задача плана восстановления российской экономии - это необходимость организовать рост доходов граждан, восстановить эффективность занятости населения, перезапуск нового инвестиционного цикла. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.
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ИСТОЧНИК KP.RU