Решетников обозначил сроки возврата российской экономики на докризисный уровень

22 Май 2020 2020-05-22T01:05:15+03:00

Многим сферам бизнеса и в гражданам следует оправиться от экономический последствий коронавируса

Изменить размер текста: A A

В Министерстве экономического развития обозначили сроки возврата экономики страны на прежний, докризисный уровень. Об этом журналистам заявил руководитель ведомства Максим Решетников.

Сообщается, что падение ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса составит 5%, а реальных располагаемых доходов - на 3,8%. При этом Минэкономразвития добавили, что на данный момент не ожидают быстрого восстановления экономики.

Сам же Решетников отмечает, что ситуация в экономики, безусловно, непростая. Многие сферы бизнеса и отрасли производства выбиты из колеи. Прогнозируется, что российская экономика сможет выйти на докризисный уровень лишь в первом полугодии 2022 года.

Ранее сайт kp.ru писал о первоочередной задаче плана восстановления российской экономии. По мнению Решетникова - это необходимость организовать рост доходов граждан и восстановить эффективность занятости населения.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономист Никита Кричевский: Родина для россиян - мачеха. Потому что она и бросит, и не защитит, и не поддержит, и план по восстановлению экономики будет на кого-то другого 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU