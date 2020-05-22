22 Май 2020 2020-05-22T00:50:45+03:00

Апарт-отели и коттеджи на курортах откроют раньше гостиниц и пансионатов Фото: REUTERS

В Ростуризме объяснили, почему с 1 июня будет действовать такое неравенство

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Апарт-отели оказались не только любимыми для туристов апартаментами, но и более безопасными в постпандемийный период. Их даже решили открыть раньше санаториев и гостиниц.

Пространство номеров отелей такого типа максимально приближено к формату отдельной квартиры. Благодаря этому люди смогут избегать мест нахождения общего пользования с другими соседями и персоналом. В ресторан люди не ходят, еду готовят сами или заказывают. Правда, отдыхать придется без бассейнов, спа, ресторанов, аниматоров и прочих «контактных» услуг.

Для санаториев Роспотребнадзор разработал другие рекомендации. Так, например, при заселении будут требовать тест на коронавируса с отрицательным результатом, сделанный не позднее чем за два дня до заезда.

В случае, если у вас поднимется температура, которую, к слову, вам будут измерять каждый день, то человека могут запросто изолировать, поселив в специализированной комнате. Размещение в номерах, кстати, будет строго по одному. То есть с подругой – запрещено.

Ранее сайт kp.ru писал, что по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, санатории, гостиницы, пансионаты, дома отдыха на курортах не имеют права размещать туристов. Командированных – можно. Запрет на федеральном уровне действует до 1 июня. Дальше все отдано на откуп регионам.

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ИСТОЧНИК KP.RU