В России на 50% вырос объем помощи онкобольным

22 Май 2020 2020-05-22T01:01:30+03:00

Несмотря на пандемию коронавируса в стране заботятся и о пациентах с другими заболеваниями

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В России зафиксировали увеличение объема оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. По некоторым направлениям этот показатель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился более, чем на 50% за четыре месяца 2020 года.

В Минздраве отмечают, что медики провели в текущем году 649 572 случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии, что на 66,7 % выше прошлогоднего (389 664 случая).

ИСТОЧНИК KP.RU