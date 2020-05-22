Собянин сообщил о смягчении ограничений в Москве

22 Май 2020 2020-05-22T02:07:54+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений в столице, введенного в связи с активным распространением коронавируса.

Градоначальник обратился к жителям города и попросил максимально ответственно отнестись к этим изменениям - смягчение ограничений, не означает полное их снятие.

Глава города ранее отметил, что текущую ситуацию с коронавирусом в Москве уже можно назвать позитивной. По его мнению, теперь появилась надежда на приближающееся окончание пандемии.

За последние несколько дней в Москве, да и в России в целом, поступают все меньше пациентов, уровень заболеваемости covid-19 снизился практически в два раза.

В связи с положительной динамики ситуации по коронавирусу в столице, власти начали постепенное снятие ограничений. Так, в первую очередь, со следующего понедельника, 25 мая, Собянин разрешил возобновить работу МФЦ. Пока, конечно, не в полном объеме.

В тот же день осуществлять свою деятельность сможет и сфера каршеринга. Теперь арендовать автомобиль можно будет сроком не менее, чем на пять дней.

В среду, 27 мая, для передвижения граждан будут действительны только московские цифровые пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU