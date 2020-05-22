2020-05-22T03:13:13+03:00
Общество

Принят закон о создании единого регистра сведений о населении

такой подход позволит повысить эффективность государственной политики
Юлия КЕКОВА
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Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении закон о создании единого федерального информационного регистра.

Сообщается, что в нем теперь будут содержаться сведения о населении России.

- Создание ресурса подобного формата позволит сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, а также значительно повысить эффективность государственной политики, - сообщается на официальном сайте Думы.

В пояснительной записке создатели законопроекта отмечают, что документ призван систематизировать сведения, которые содержатся в информационных ресурсах государственных и муниципальных организаций. В том числе баз данных внебюджетных фондов.

Ранее сайт kp.ru писал, что оператором регистра будет Федеральная налоговая служба. ФНС также будет осуществлять защиту персональных данных. В регистре будет содержаться базовая информация о гражданах страны: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, номера СНИЛСа и ИНН, а также и записи из актов гражданского состояния о рождении и смерти человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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