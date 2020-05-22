2020-05-22T04:41:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова раскрыла, с кого начнется вакцинация от коронавируса

Глава Роспотребнадзора объяснила, почему именно эта группа людей нуждается в сыворотке
Юлия КЕКОВА
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Анна ПоповаАнна ПоповаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, с кого именно в России начнется вакцинация от коронавирусной инфекции.

По ее словам, прививать от covid-19 первым делом врачи начнут людей, входящих в так называемые группы риска. Такой вариант развития событий рассматривается, если не окажется производственной возможности сделать сразу много доз вакцины.

- Большое количество вакцины сразу выработать довольно сложно. Если будет такая возможность, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения страны, - пояснила Попова в интервью РИА Новости.

Напомним, что в группу риска входят пожилые люди. Их иммунная система значительно более уязвима для вирусов и инфекций. Именно поэтому они и будут первыми в списке на вакцинацию.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России ученые занимаются разработкой сразу 47 вакцин от коронавируса. Для этого из средств федерального бюджета было выделено более 3 миллиардов рублей. Согласно последним данным, клинические испытания проходят уже 5 препаратов, еще 4 пока находятся этапе на государственной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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