Попова раскрыла, с кого начнется вакцинация от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, с кого именно в России начнется вакцинация от коронавирусной инфекции.
По ее словам, прививать от covid-19 первым делом врачи начнут людей, входящих в так называемые группы риска. Такой вариант развития событий рассматривается, если не окажется производственной возможности сделать сразу много доз вакцины.
- Большое количество вакцины сразу выработать довольно сложно. Если будет такая возможность, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения страны, - пояснила Попова в интервью РИА Новости.
Напомним, что в группу риска входят пожилые люди. Их иммунная система значительно более уязвима для вирусов и инфекций. Именно поэтому они и будут первыми в списке на вакцинацию.
Ранее сайт kp.ru писал, что в России ученые занимаются разработкой сразу 47 вакцин от коронавируса. Для этого из средств федерального бюджета было выделено более 3 миллиардов рублей. Согласно последним данным, клинические испытания проходят уже 5 препаратов, еще 4 пока находятся этапе на государственной регистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU