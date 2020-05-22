Врач дал советы по выбору солнцезащитных очков

22 Май 2020 2020-05-22T05:18:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Лето не за горами, а вы еще не успели купить очки? Не торопитесь, лучше сначала изучите важные советы врача-офтальмолога. Рекомендации помогут и максимально обезопасить глаза от солнца, и выбрать красивый аксессуар.

По словам профессора, доктор медицинских наук, Вячеслава Куренкова, лучше всего приобретать солнцезащитные очки в специализированных магазинах. В таком случае у покупателя значительно меньше рисков нарваться на подделку.

Следующим пунктом идет затемнение стекол. Например, по словам специалиста, у очков-подделок их цвет может быть темным, но не они способны в должной мере задерживать ультрафиолет. Длительное действие солнечных лучей на глаза может вызывает повреждение внутренних структур глаза и привести к различным заболеваниям, в том числе к повреждению хрусталика или возникновению катаракты.

При покупке следует обратить внимание на то, как на вас сидят очки. Речь идет не о их внешнем виде, а об удобстве. Намного приятней их носить, когда они не сваливаются с носа или не жмут на переносицу.

Также Куренков объяснил, зачем же все-таки нужны солнцезащитные очки.

- Летом, чтобы глаза не утомлялись от излишней освещенности, солнцезащитные очки используются при вождении автомобиля, для повседневных прогулок, при передвижении по городу, на природе и для пляжного отдыха, - объяснил офтальмолог в интервью радио Sputnik.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очки за 8 000 и за 300 рублей защищают от солнца одинаково?

Пора подумать о том, как уберечь свои глаза от действия ультрафиолета. Без очков не обойтись. Как не промахнуться с выбором? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU