2020-05-22T05:18:03+03:00
Общество

Врач дал советы по выбору солнцезащитных очков

Офтальмолог объяснил, как максимально обезопасить глаза при покупке модного аксессуара
Юлия КЕКОВА
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Врач дал советы по выбору солнцезащитных очковВрач дал советы по выбору солнцезащитных очковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лето не за горами, а вы еще не успели купить очки? Не торопитесь, лучше сначала изучите важные советы врача-офтальмолога. Рекомендации помогут и максимально обезопасить глаза от солнца, и выбрать красивый аксессуар.

По словам профессора, доктор медицинских наук, Вячеслава Куренкова, лучше всего приобретать солнцезащитные очки в специализированных магазинах. В таком случае у покупателя значительно меньше рисков нарваться на подделку.

Следующим пунктом идет затемнение стекол. Например, по словам специалиста, у очков-подделок их цвет может быть темным, но не они способны в должной мере задерживать ультрафиолет. Длительное действие солнечных лучей на глаза может вызывает повреждение внутренних структур глаза и привести к различным заболеваниям, в том числе к повреждению хрусталика или возникновению катаракты.

При покупке следует обратить внимание на то, как на вас сидят очки. Речь идет не о их внешнем виде, а об удобстве. Намного приятней их носить, когда они не сваливаются с носа или не жмут на переносицу.

Также Куренков объяснил, зачем же все-таки нужны солнцезащитные очки.

- Летом, чтобы глаза не утомлялись от излишней освещенности, солнцезащитные очки используются при вождении автомобиля, для повседневных прогулок, при передвижении по городу, на природе и для пляжного отдыха, - объяснил офтальмолог в интервью радио Sputnik.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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