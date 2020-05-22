2020-05-22T07:06:20+03:00
В мире

Последние новости на утро 22 мая 2020: Попова назвала очередность вакцинации россиян от коронавируса

Мы собрали последние новости на утро 22 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости на утро 22 маяПоследние новости на утро 22 маяФото: REUTERS
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Последние новости на утро 22 мая 2020 года: глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала очередность вакцинации россиян от коронавируса. Самыми первыми сыворотку получат люди, которые находятся в группах риска. В частности, к ним из-за слабой иммунной системы относятся пенсионеры.

Тем временем, журналисты раскрыли секрет похудения бывшего президента Украины Петра Порошенко. В целом, за короткий промежуток времени политик скинул около 10-20 кг лишнего веса. Оказалось, что для того, чтобы привести свое тело в норму и форму он в марте целую неделю находился в испанской клинике. Там он прошел курс детоксикации, косметические процедуры, а также изучил программу по снижению веса.

Ученые бразильской клиники «Альберта Эйнштейна» впервые в мире разработали и запатентовали генетический тест для определения коронавируса в организме человека. Анализ имеет 100-процентный результат. С июня 2020 года тест станет доступен для диагностики. В качестве биоматериала будет достаточного небольшого количества слюны.

США заявили о решении выйти из Договора по открытому небу. В случае выхода с 22 мая действие вступит в свою силу спустя шесть месяцев, заявил госсекретарь Штатов Майкл Помпео.

Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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