2020-05-22T07:10:47+03:00
В мире

В Сеуле следят за КНДР из-за очередного исчезновения Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи не появляется на публике с 1 мая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Политик не появляется на публике с 1 маяПолитик не появляется на публике с 1 маяФото: REUTERS
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Очередная "пропажа" лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заставила власти Южной Кореи вновь заволноваться о положении дел у ближайших "соседей".

С 1 мая лидер КНДР не появляется на публике, что в обычных условиях на него очень не похоже - Ким Чен Ын традиционно мелькает на центральном телеканале, проводит заседания, его свежие фото печатают на передовицах газет.

С 1 мая о местоположении политика можно только догадываться. Он второй раз за 2020 год пропал из вида. Первое "исчезновение" вызвало панику как среди жителей страны, так и волнение на Западе. Ходили слухи, что Ким Чен Ын перенес серьезную операцию или даже умер.

Но 1 мая он неожиданно для всех приехал на открытие завода и опроверг все домыслы. Правда, это был единственный раз, когда его видели журналисты в мае. Вот уже больше 20 дней Ким Чен Ын не участвует в публичных мероприятиях.

О новой волне спекуляций на фоне исчезновения лидера КНДР пишет Yonhap.

- Соответствующие органы внимательно следят за развитием ситуации, - заявил представитель министерства объединения Республики Корея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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