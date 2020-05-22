2020-05-22T07:38:35+03:00
Общество

Россиян предостерегли от приема аспирина и анальгина при коронавирусе

Сбивать температуру нужно только препаратами, в основе которых парацетомол
Юлия САЛЬНИКОВА
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Некоторые лекарства могут усугубить состояние пациентаНекоторые лекарства могут усугубить состояние пациентаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Россиянам дали совет, как можно сбивать температуру при коронавирусе. Медики, конечно, рекомендуют не заниматься самолечением, и вызывать врача, если температура поднялась до критических отметок - выше 38 градусов. Но бывают пациенты, которые скорее полезут в домашнюю аптеку, чем наберут номер "скорой". Таких убежденных сторонников домашнего лечения просят не сбивать температуру анальгином и аспирином.

- Для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин,- рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

Она рассказал, что коронавирус может проникать через в структуры головного мозга, тем самым формировать дыхательную недостаточность, что является в 53 процентов случаев причиной смерти пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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