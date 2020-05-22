Россиян предостерегли от приема аспирина и анальгина при коронавирусе
Россиянам дали совет, как можно сбивать температуру при коронавирусе. Медики, конечно, рекомендуют не заниматься самолечением, и вызывать врача, если температура поднялась до критических отметок - выше 38 градусов. Но бывают пациенты, которые скорее полезут в домашнюю аптеку, чем наберут номер "скорой". Таких убежденных сторонников домашнего лечения просят не сбивать температуру анальгином и аспирином.
- Для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин,- рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.
Она рассказал, что коронавирус может проникать через в структуры головного мозга, тем самым формировать дыхательную недостаточность, что является в 53 процентов случаев причиной смерти пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU