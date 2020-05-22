2020-05-22T08:46:46+03:00
В мире

В США предложили ввести санкции против Китая для "защиты статуса Гонконга"

Речь идет о китайских политиках, которые причастны к продвижению скандального законопроекта
Юлия САЛЬНИКОВА
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Протесты в Гонконге начались из-за законопроекта об экстрадицииПротесты в Гонконге начались из-за законопроекта об экстрадицииФото: REUTERS
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В Конгрессе США предложили расширить санкционный список в отношении китайских политиков. Речь идет о тех, кто принимал участе в продвижении законопроекта, вызвавшего в Гонгонге волну протестов. Все началось с закона об экстрадиции.

С помощью санкций американцы хотят "оказать давление на Китай" и "защитить статус Гонгонга", сообщает The Wall Street Journal. Сенаторы призвали не терять время.

Тот самый законопроект, из-за которого в Гонконге, начались беспорядки, власти страны согласились отозвать, но успокоить поднявшуюся волну народного протеста, это уже не смогло. Участники антиправительственных митингов предъявили властям больше десятка новых требований. Прекратились пикеты только с началом эпидемии коронавируса.

На фоне ухудшившихся отношения США И КНР, стали чаще звучать предложения или готовые решени о включении китайских компаний в санкционный список. На днях туда попала логистическая компания из КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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