Решетников: На предкризисный уровень Россия выдейдет в первом квартале 2021 года

22 Май 2020 2020-05-22T10:12:18+03:00

Глава Минэкономразвития заявил, что V-образного восстановления экономики не будет

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Россия сможет вернуться к докризисным показателям в экономике не раньше 2021 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал, что произойдет это в первом квартале следующего года.

При этом, если раньше говорили о V-образном восстановлении, когда после резкого спада, начинается такой же резкий подъем, то теперь прогнозы иные.

- Определенный отскок будет, но он будет очень невысоким, а дальше нам предстоит достаточно долгий путь в гору,- сказал Решетников.

Если ограничения, связанные с коронавирусом, снимут в августе, то ВВП по итогам 2020 года снизится на 5 процентов. Самые низкие показатели ожидаются во второй половине года, тогда, прогнозируемое снижение составит 9,5 процентов.

- Пока выход на предкризисный уровень — это первое полугодие 2022 года, — сказал глава Минэкономразвития.

Составлен прогноз на ближайшие три года: в 2020 году ВВП составит 2,8%, в 2022 году 3%, в 2023— 3,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU