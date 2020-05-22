2020-05-22T09:47:08+03:00
Общество

Решение о проведении ЕГЭ в масках каждый регион примет самостоятельно

Все меры профилактики на экзамене будут соответствовать требованиям Роспотребнадзора
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Регионы сами примут решение, будут ли школьники сдавать ЕГЭ в масках или нетРегионы сами примут решение, будут ли школьники сдавать ЕГЭ в масках или нетФото: Артем КИЛЬКИН
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Решение о том, нужно ли выпускникам приходить на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в масках и перчатках, каждый регион примет самостоятельно. Ситуация с распространением коронавируса в России неоднородная, поэтому подход к проведению экзамена в разных частях страны может быть разный.

«Каждый регион самостоятельно определит, будут ли выпускники вынуждены надевать маски и перчатки. Все меры будут применяться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — заявил источник в правительстве России Федеральному агентству новостей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначит окончательную дату начала ЕГЭ. На совещании, посвященном ситуация в образовании, решено было остановиться на 29 июня.

Кроме того Владимир Путин напомнил, что в этом году выпускники 11 классов получат аттестаты, независимо от того, будут ли сдавать ЕГЭ. Результаты экзамена понадобятся только тем, кто собирается продолжить обучение в вузе, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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