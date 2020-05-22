2020-05-22T10:58:20+03:00
В мире

Бывший астронавт НАСА предпочла "Союз" кораблю Crew Dragon

Карен Найберг сравнила ощущения, которые испытывает человек при посадке космического корабля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Crew DragonCrew DragonФото: REUTERS
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Бывший американский астронавт НАСА Карен Найберг сравнила российский корабль "Союз" и Crew Dragon, который создает компания Илона Маска.

Если ей предложили бы, на чем возвращаться с МКС домой, она бы, не раздумывая, выбрала "Союз". Все дело в способе посадки корабля. Российская техника может приземляться на землю, а американская - только на воду.

- Когда я садилась на Землю на "Союзе", я не чувствовала себя физически плохо до тех пор, пока нам не начали помогать выбираться из капсулы. Поэтому я могу представить, что посадка на воду, на волны любой величины, не доставит удовольствия,- сказала она в интервью ARS Technica.

Двух астронавт 27 мая должны отправить на МКС на борту корабля Crew Dragon, даты "обратного вылета" не известны. По оценкам НАСА, на станции астронавты могут пробуть около четырех месяцев. Перед вылетом экипаж будет находиться на карантине из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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