Названа дата Всероссийского онлайн-выпускного

22 Май 2020 2020-05-22T11:13:13+03:00

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Всероссийский выпускной в высших учебных заведениях в текущем году из-за распространения коронавирусной инфекции и ограничительных мероприятия для борьбы с пандемией состоится в онлайн-формате. В пятницу, 22 мая, в эфире телевизионного канала "Россия-24" глава министерства науки и образования России Валерий Фальков назвал предварительную даты этого мероприятия.

- Я думаю, что всероссийский онлайн-выпускной в этом году пройдет ориентировочно 4 июля, - сказал министр, отметив, что это, с одной стороны, связано с распространением коронавируса, с другой - это возможность "стереть границы".

День должен стать объединяющим мепрориятием для всех студентов. В онлайн-выпускном примут участие все университеты, Российский союз ректоров и платформа "Россия - страна возможностей".

- Мне бы очень хотелось, чтобы наших выпускников поздравили лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые бы вернулись в свои студенческие годы, вспомнили свои студенческие годы и сказали бы напутствия. Мне кажется, это эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было, - добавил глава ведомства.

Учебный год в ВУЗах страны, как ранее сообщал сайт kp.ru планируется завершить в первой половине июля этого года. Российские университеты готовы начать новый учебный год 1 сентября, как и всегда. При этом прием документов для поступления в бакалавриат начнётся в июле, а для зачисления в магистратуру - в июне.

До этого Валерий Фальков сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда", что стоимость обучения в вузах решено оставить такой же, как и в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU