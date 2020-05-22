В Госдуме заявили, что повышение возраста продажи алкоголя противоречит Конституции

22 Май 2020 2020-05-22T11:53:16+03:00

Возраст продажи и потребления спиртного могут повысить до 21 года

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Повышение возраста продажи и потребления алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции России и Гражданскому кодексу. Об это 22 мая, в пятнице, заявила глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству и заслуженный юрист Павел Крашенинников.

В соответствии с нормами главного закона государства возраст дееспособности жителей России наступает с 18 лет.

- С точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и Гражданском кодексе. Согласно статье 60 конституции, гражданин России может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет, - отметил депутат.

Как ранее писал сайт kp.ru, против проекта закона о повышении возраста продажи спиртных напитков выступили все профильные ведомства, кроме Минздрава, который предлагал смягчить эту норму и не продавать до 21 года только крепкие спиртные напитки. Совфед, тем временем, поддержал законопроект и рекомендовал правительству поднять минимальный возраст.

Накануне министр здравоохранения России сообщил о росте потребления алкоголя в России на 2-3% за время самоизоляции, введенной правительство государства из-за распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU