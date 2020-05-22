Издателя журнала «Флирт» подозревают в организации проституции: Видео задержания

22 Май 2020 2020-05-22T12:07:26+03:00

Журнал подсовывали под дворники автомобилей и в почтовый ящик закидывают. ФОТО: pravoslavie.ru

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Появилось видео задержания издателя журнала "Флирт". Дмитрия Зяблицева , а также семь помощников, подозревают в организации проституции.

Прикрывали "бизнесмены" свою деятельность практически медапроектом - запустили журнальчики с полуобнаженными девушками, сайт, где снимки были еще откровеннее.

Но, в отличии от "конкурентов", мужских журналов, модели на страничках этой прессы были не искусства ради. Рядом с фото девушки был телефончик. Желающий познакомиться с ней ближе, мог договориться от встрече за деньги.

- Злоумышленники размещали в сети Интернет объявления об оказании услуг сексуального характера за денежное вознаграждение, сопровождая их фотографиями девушек. Позвонившим по указанному номеру сообщали адреса помещений, где им будут предоставлены интим-услуги,- сообщили в МВД.

При обыске в квартирах задержанных нашли тетрадки с учетами доходов, заказов, десяток мобильных телефонов, ноутбук, где были снимки девушек.

Дело длится с 2015 года. Стоить "бизнес индустрию" Зяблицеву помогала жена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780530" frameborder="0"></iframe> Издатель журнала «Флирт» Зяблицев задержан в Москве по подозрению в организации проституции.

ИСТОЧНИК KP.RU