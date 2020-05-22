Издателя журнала «Флирт» подозревают в организации проституции: Видео задержания
Появилось видео задержания издателя журнала "Флирт". Дмитрия Зяблицева , а также семь помощников, подозревают в организации проституции.
Прикрывали "бизнесмены" свою деятельность практически медапроектом - запустили журнальчики с полуобнаженными девушками, сайт, где снимки были еще откровеннее.
Но, в отличии от "конкурентов", мужских журналов, модели на страничках этой прессы были не искусства ради. Рядом с фото девушки был телефончик. Желающий познакомиться с ней ближе, мог договориться от встрече за деньги.
- Злоумышленники размещали в сети Интернет объявления об оказании услуг сексуального характера за денежное вознаграждение, сопровождая их фотографиями девушек. Позвонившим по указанному номеру сообщали адреса помещений, где им будут предоставлены интим-услуги,- сообщили в МВД.
При обыске в квартирах задержанных нашли тетрадки с учетами доходов, заказов, десяток мобильных телефонов, ноутбук, где были снимки девушек.
Дело длится с 2015 года. Стоить "бизнес индустрию" Зяблицеву помогала жена.
Издатель журнала «Флирт» Зяблицев задержан в Москве по подозрению в организации проституции.
ИСТОЧНИК KP.RU