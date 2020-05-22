Девушку унизили в Сети из-за платья, но интернет-магазин предложил ей контракт

22 Май 2020 2020-05-22T12:36:18+03:00

Это платье не понравилось мужчине с самйта знакомств Фото: Instagram.com

История ее успеха началась с глупого "совета" от парня из Tinder

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Люди, которые лезут со своими советами, и правда могут сделать жизнь лучше.

История британки по имени Тэя Лорин Чиппендейл тому доказательство. Нет, девушка не бросилась исполнять рекомендации незнакомцев из Tinder. Она решила показать, какими нелепыми бывают "советы" от тех, кто "надеется, что это поможет" и просто "не может врать". Скрин переписки Тэя опубликовала с комментарием:

- Мужчины - мусор (Ниже фото, объясняющее почему).

Претензия у мужчины с сайта знакомств была к розовому платью. Эстет мучился, даже заснуть не мог - настолько вид студентки в платье его ранил.

За девушку вступились не только друзья, но и компания, платье которой надето было на британке. Тэя получила предложение стать моделью ASOS.

- У нас есть отличное преложение,- написали представители компании на странице девушки. - Тея, детка, давай поговорим. Проверь свой директ.

Девушка рассказала, что ее пригласили в штаб-квартиру компании на встречу с генеральным директором ASOS Ником Бейтоном. Ей устроили фотосессию, то самое фото Тэи разместили на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU