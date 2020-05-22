Депутаты увеличили пособия на детей для безработных

22 Май 2020 2020-05-22T13:08:50+03:00

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В Госдуме одобрили закон об увеличении с 1 июня размера ежемесячного пособия по уходу за детьми для неработающих граждан. Речь идет о выплатах на малышей до 1,5 лет.

- Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей. До принятия закона на первого ребенка полагалось 3 375 рублей в месяц,- сказано в документе.

Кроме того, максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличен до 13 504 рублей - это один из законов в пакете неотложных мер поддержки при пандемии.

В качестве антикризисной меры президент предложил назначить еще одну выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет. Пособие будет ежемесячным, для его получения нужно предоставить справки о доходах. Кроме того, на каждого ребенка от 3 до 16 лет из бюджета выделят по 10 тысяч рублей. Это разовая выплата. Заявления принимают в МФЦ, на сайте Госуслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU