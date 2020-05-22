Стало известно, кто первым получит прививку от коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T13:41:20+03:00

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Производственные возможности не позволят сделать сразу большое количество доз вакцины от коронавирусной инфекции. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в таком случае прививать от заболевания будут сначала людей из групп риска.

- Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности для массовой вакцинации, то, в соответствии с правила, первыми будут прививаться группы риска, - сообщила специалист.

Напомним, что в группу риска по COVID-19 входят пожилые люди возрастом старше 65 лет и те, кто страдает от хронических болезней, например, диабета, астмы, бронхоэктазии, нарушения кровообращения, хронической болезни почем, опухолей, инфарктом и инсультов, а также пациенты с трансплантированными органами и тканями.

Врачи также предупредили об опасности коронавируса для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. Есть группы риска, связанные с профессией: некоторые специалисты по специфике своей работы имеют много личных контактов с другими людьми, в том числе и с зараженными. Это врачи и медработники, сотрудники сферы транспорта, торговли, коммунальных услуг и так далее.

Как ранее писал сайт kp.ru, лекарство от коронавируса от российских разработчиков "Фавипиравир" готово к финальным исследованиям. Следующий этап исследований вакцины уже разрешили проводить специалисты министерства здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU