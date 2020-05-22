В Британии набирают 10 тысяч детей и взрослых для тестирования вакцины от коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T15:15:18+03:00

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В Британии собираются приступить к тестированию экспериментальной вакцины от коронавируса на людях. На этом этапе клинических исследований проверят 10 тысяч человек, включая детей.

Проект - совместная работа ученых из Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Первый этап тестирования прошел в апреле. Тогда вакцину испытывали только на здоровых людях среднего возраста. Важно было понять, что вещество безопасно и не вызовет изменений в работе иммунной систему. В группу из 1000 человек вошли люди от 18 до 55 лет.

Теперь в исследовательский центр пригласят детей и пожилых.

- Скорость, с которой эта новая вакцина вышла на поздние стадии клинических испытаний, является свидетельством новаторских научных исследований в Оксфорде, - сказал исполнительный директор AstraZeneca Мене Пангалос агентству Reuters.

В США уже делают ставку именно на эту вакцину, американские власти подписали контракт с британской фармкомпанией и выделили на исследования 1,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU