В Британии набирают 10 тысяч детей и взрослых для тестирования вакцины от коронавируса
В Британии собираются приступить к тестированию экспериментальной вакцины от коронавируса на людях. На этом этапе клинических исследований проверят 10 тысяч человек, включая детей.
Проект - совместная работа ученых из Оксфордского университета и компании AstraZeneca.
Первый этап тестирования прошел в апреле. Тогда вакцину испытывали только на здоровых людях среднего возраста. Важно было понять, что вещество безопасно и не вызовет изменений в работе иммунной систему. В группу из 1000 человек вошли люди от 18 до 55 лет.
Теперь в исследовательский центр пригласят детей и пожилых.
- Скорость, с которой эта новая вакцина вышла на поздние стадии клинических испытаний, является свидетельством новаторских научных исследований в Оксфорде, - сказал исполнительный директор AstraZeneca Мене Пангалос агентству Reuters.
В США уже делают ставку именно на эту вакцину, американские власти подписали контракт с британской фармкомпанией и выделили на исследования 1,2 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU