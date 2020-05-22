2020-05-22T15:15:18+03:00
В мире

В Британии набирают 10 тысяч детей и взрослых для тестирования вакцины от коронавируса

Препарат получил поддержку со стороны США - 1,2 миллиарда долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Вакцину уже проверяли на людях среднего возрастаВакцину уже проверяли на людях среднего возрастаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Британии собираются приступить к тестированию экспериментальной вакцины от коронавируса на людях. На этом этапе клинических исследований проверят 10 тысяч человек, включая детей.

Проект - совместная работа ученых из Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Первый этап тестирования прошел в апреле. Тогда вакцину испытывали только на здоровых людях среднего возраста. Важно было понять, что вещество безопасно и не вызовет изменений в работе иммунной систему. В группу из 1000 человек вошли люди от 18 до 55 лет.

Теперь в исследовательский центр пригласят детей и пожилых.

- Скорость, с которой эта новая вакцина вышла на поздние стадии клинических испытаний, является свидетельством новаторских научных исследований в Оксфорде, - сказал исполнительный директор AstraZeneca Мене Пангалос агентству Reuters.

В США уже делают ставку именно на эту вакцину, американские власти подписали контракт с британской фармкомпанией и выделили на исследования 1,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вирусолог: Российская вакцина может быть готова осенью
Украина запретила въезд продюсеру Максиму Фадееву
Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом
Выживших после авиакатастрофы в Пакистане нет
Голикова : Показатель смертности от коронавируса будет "серьезно" выше, чем в предыдущие месяцы
Россиян нет среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане
Путин: Ситуация с коронавирусом стабилизируется
В Британии набирают 10 тысяч детей и взрослых для тестирования вакцины от коронавируса
ЦБ озвучил, когда будет пик инфляции-2020
Житель Китая рискнул жизнью ради спасения незнакомого ребенка
Отельеры рассказали, как будут принимать туристов в Турции летом-2020
Венсан Кассель попал в аварию
В России предложили предоставить рассрочку бизнесу для возврата долгов
Стало известно, кто первым получит прививку от коронавируса
Предварительная причина падения самолета в Пакистане: шасси не открылось, самолет кружил вокруг аэропорта
В Москве работодателям дали право аннулировать пропуска сотрудников
Самолет "Пакистанских авиалиний" разбился в Карачи
В США прожившие более 50 лет вместе супруги умерли от коронавируса в один день
Возврат налога самозанятым за 2019 год: принят закон
В Госдуме одобрили пакет неотложных мер поддержки при пандемии
Назван самый легкий способ дезинфекции защитной маски
Госдума приняла закон о праве пассажиров на возврат денег за билеты
Депутаты увеличили пособия на детей для безработных