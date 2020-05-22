2020-05-22T15:53:20+03:00
Общество

Олег Николаев: "Подписание соглашение с "Т Плюс" -важный шаг по изменению ситуации в теплоснабжении районов Чувашии"

Врио главы республики передаст коммунальные объекты Чебоксар и Новочебоксарска в концессию ПАО «Т Плюс»
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Врио главы Чувашии Олег Николаев передаст коммунальные объекты Чебоксар и Новочебоксарска под управление ПАО «Т Плюс». 22 мая 2020 года в режиме видеосвязи соответствующее соглашение подписали врио главы Чувашской Республики Олег Николаев, генеральный директор Т Плюс Андрей Вагнер, главы администраций городов Алексей Ладыков и Ольга Чепрасова.

ПАО «Т Плюс» планирует вложить до 15 млрд рублей в модернизацию системы теплоснабжения республики при переходе на новую модель рынка тепла. Она предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, регулирование конечных цен и их установление по методу «альтернативной котельной». Это позволит бизнесу умножить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру, это особенно актуально для Чебоксар, где сейчас более половины тепловых сетей и порядка 60% оборудования котельных прослужили свыше 30 лет.

Олег Николаев назвал подписание соглашения важным шагом и началом большого пути по изменению ситуации в теплоснабжении в крупнейших районах региона.

«Объединяя наши усилия, мы ставим перед собой цель кардинально изменить ситуацию как в самой генерации, в системе доставки тепла до потребителей, а главное надежности этого процесса, комфорте и удобстве для населения. Важно, чтобы для населения была прогнозируемая и доступная цена», - подытожил врио главы региона.

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