Путин - врачу коронавирусной клиники: «я, слава Богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется!»
В ходе общения с врачами по вопросу распространения коронавируса российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что не станет их пациентом.
«Я, слава Богу, вашим пациентом не являюсь. Надеюсь, и не придется!», - сказал глава государства в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, но некоторые мои коллеги, которые лежали в других клиниках, они сталкивались с вашими специалистами, которые постоянно принимали участие в совместной работе, консультациях, всегда были рядом и помогали» - сказал глава государства в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, обращаясь к главврачу городской клинической больницы №52 московского департамента здравоохранения Марьяне Лысенко.
Напомним, ранее президент сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и указал на постепенное снижение числа ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19, а также обратил внимание на то, что изменения заметны и в Москве, где было больше всего инфицированных.
Однако в ходе совещания российский лидер предупредил о новой волне коронавирусной инфекции и уточнил, что по подсчетам она может произойти с октября по ноябрь текущего года.
Путин - главврачу коронавирусной клиники: «Я, слава Богу, вашим пациентом не являюсь. Надеюсь, и не придется!».
ИСТОЧНИК KP.RU
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