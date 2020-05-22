2020-05-22T16:36:46+03:00
Общество

Мария Захарова - о фейках: Инфодемия - очень точный термин

Официальный представитель МИД рассказала в эфире радио Комсомолськая правда о фейках, которые появляются на фоне пандемии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Офиальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о инфодемии, как следствии коронавируса. Об этом еще в начале эпидемии предупреждали в ООН.

- Сегодня важно говорить о теме колоссальной дезинформации. Полтора месяца назад права ООН назвал понятие "инфодемия", которая захлестнет мир параллельно с эпидемией. Я честно не верила,- призналась Мария Захарова.

Она сказала, что рада тому, что в соцсетях сейчас стали помечать недостоверную информацию специальным значком или даже блокировать. Но даже это не помогает остановить весь этот поток фейков. Представитель МИД рассказала о ситуации, которая произошла с представителем правительства, который сам про себя прочитал в интернете как об одном из организаторов форума. Причем такой форум даже не планировался.

- Такого количества вбросов, как сегодня, вообще никогда не было,- призналась Мария Захарова. - Отсутствия пропаганды и цензуры. Как свести эти две концепции – самая сложная задача на будущее.

В эфире передачи "НеФантастика" она сказала, что в мире до сих пор не знают, как будет выглядеть мир после пандемии.

Мария Захарова: Такого количества вбросов, как сегодня, вообще никогда не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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