Мария Захарова - о фейках: Инфодемия - очень точный термин
Офиальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о инфодемии, как следствии коронавируса. Об этом еще в начале эпидемии предупреждали в ООН.
- Сегодня важно говорить о теме колоссальной дезинформации. Полтора месяца назад права ООН назвал понятие "инфодемия", которая захлестнет мир параллельно с эпидемией. Я честно не верила,- призналась Мария Захарова.
Она сказала, что рада тому, что в соцсетях сейчас стали помечать недостоверную информацию специальным значком или даже блокировать. Но даже это не помогает остановить весь этот поток фейков. Представитель МИД рассказала о ситуации, которая произошла с представителем правительства, который сам про себя прочитал в интернете как об одном из организаторов форума. Причем такой форум даже не планировался.
- Такого количества вбросов, как сегодня, вообще никогда не было,- призналась Мария Захарова. - Отсутствия пропаганды и цензуры. Как свести эти две концепции – самая сложная задача на будущее.
В эфире передачи "НеФантастика" она сказала, что в мире до сих пор не знают, как будет выглядеть мир после пандемии.
Мария Захарова: Такого количества вбросов, как сегодня, вообще никогда не было.
ИСТОЧНИК KP.RU