Генетик рассказал о мутации коронавируса

23 Май 2020 2020-05-22T17:30:18+03:00

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В последние время все популярнее становится идея того, что коронавирус будет с нами еще не один год, а, может и не два. В то же время многие специалисты обнадеживают, что нам все удастся побороть COVID-19 раз и навсегда.Такой точки зрения придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

- Именно это вирусное заболевание должно стать одним из первых, с которым мы должны справиться. Я не вижу никаких технологических проблем справиться с такой инфекцией, как COVID-19, - заявил Волчков в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом, генетик не отрицает, что коронавирус мутирует, причем довольно быстро. Нынешний COVID-19 кардинально отличается от того, который появился в Китае в декабре, январе. Вирус продолжает мутировать, переходя от одного инфицированного к другому. Но это не значит, что COVID-19 нельзя победить

По мнению генетика, сейчас бороться с коронавирусом гораздо проще, чем в конце 2019 года. Волчков отмечает, что к настоящему моменту вирус уже более-менее изучен, поэтому и бороться с ним легче.

ИСТОЧНИК KP.RU