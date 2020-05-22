Росздравнадзор: для подтверждения коронавируса недостаточно одного теста на антитела

22 Май 2020 2020-05-22T17:34:23+03:00

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Для подтверждения коронавируса недостаточно одного теста на антитела, поскольку отрицательный результат теста на антитела не исключает возможности заражения. При этом положительный результат может быть связан не только с текущим штаммом COVID-19, но и с другими вирусами. Об этом сообщили Росздравнадзор.

«Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции (…) Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19», - говорится в сообщении ведомства.

В Росздравнадзоре пояснили, что в случае, если результаты тестирования отрицательные, но присутствуют клинические симптомы, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов.

Кроме того, в ведомстве отметили, что экспресс - тесты на антитела не предназначены для использования в домашних условиях

ИСТОЧНИК KP.RU