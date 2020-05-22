Росздравнадзор: для подтверждения коронавируса недостаточно одного теста на антитела
Для подтверждения коронавируса недостаточно одного теста на антитела, поскольку отрицательный результат теста на антитела не исключает возможности заражения. При этом положительный результат может быть связан не только с текущим штаммом COVID-19, но и с другими вирусами. Об этом сообщили Росздравнадзор.
«Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции (…) Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19», - говорится в сообщении ведомства.
В Росздравнадзоре пояснили, что в случае, если результаты тестирования отрицательные, но присутствуют клинические симптомы, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов.
Кроме того, в ведомстве отметили, что экспресс - тесты на антитела не предназначены для использования в домашних условиях
ИСТОЧНИК KP.RU
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