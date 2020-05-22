2020-05-22T18:04:40+03:00
Происшествия

Предварительной причиной авиакатастрофы в Пакистане стала техническая неисправность

Следственная группа обнаружила черный ящик самолета
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Предварительной причиной авиакатастрофы в Пакистане стала техническая неисправностьПредварительной причиной авиакатастрофы в Пакистане стала техническая неисправностьФото: REUTERS
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Следственная группа обнаружила черный ящик самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний», который упал на жилые кварталы города Карачи.

Как сообщает телекомпания BOL News, предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность лайнера.

Напомним, авиакатастрофа произошла 22 мая, когда самолет, следовавший по маршруту Лахор – Карачи, упал за несколько минут до посадки в жилом районе города вблизи международного аэропорта Карачи. При падении воздушное судно повредило два жилых дома.

В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту лайнера находился 51 мужчина, 31 женщина, девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа. Как писал сайт kp.ru, россиян среди пассажиров не было.

Изначально мэр Карачи Васим Ахтар сообщил, что после крушения никто из находящихся на борту не выжил. На данный момент появилась информация о том, что погибло 35 человек, а 32 выживших направлены в больницы.

Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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