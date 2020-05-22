Предварительной причиной авиакатастрофы в Пакистане стала техническая неисправность

22 Май 2020 2020-05-22T18:04:40+03:00

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Следственная группа обнаружила черный ящик самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний», который упал на жилые кварталы города Карачи.

Как сообщает телекомпания BOL News, предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность лайнера.

Напомним, авиакатастрофа произошла 22 мая, когда самолет, следовавший по маршруту Лахор – Карачи, упал за несколько минут до посадки в жилом районе города вблизи международного аэропорта Карачи. При падении воздушное судно повредило два жилых дома.

В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту лайнера находился 51 мужчина, 31 женщина, девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа. Как писал сайт kp.ru, россиян среди пассажиров не было.

Изначально мэр Карачи Васим Ахтар сообщил, что после крушения никто из находящихся на борту не выжил. На данный момент появилась информация о том, что погибло 35 человек, а 32 выживших направлены в больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780552" frameborder="0"></iframe> Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.

ИСТОЧНИК KP.RU