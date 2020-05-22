Стало известно, когда в России появятся результаты исследований вакцины от коронавируса на людях
Первые результаты исследования вакцины от коронавируса на людях появятся в России в начале июля. Об этом сообщил замдиректора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов и уточнил, что ученые уже начали испытывать препарат на себе.
«Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц - 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или не верной», - сообщил он.
Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в нашей стране разрабатывают 47 вакцин, из которых клинические испытания проходят уже пять препаратов от COVID-19, а на государственной регистрации находятся еще четыре.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что доклинические испытания вакцины идут по графику и первые результаты испытаний препарата должны появиться в конце июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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