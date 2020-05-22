2020-05-22T19:27:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

При этом градоначальник обратил внимание на то, что эпидемия еще не прошла и остается риск возвращения к динамике роста
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Собянин.Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Москве удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией, однако эпидемия еще не прошла и остается риск возвращения к динамике роста. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин и сообщил, что в городе начнут наращивать объемы оказания плановой медпомощи.

«Снизились темпы, мы сгладили рост, научились бороться с ней, но она не прошла. И, конечно, у нас в мощном резерве будут оставаться и продолжать работать целый ряд клиник. Но, тем не менее, мы видим, что у нас есть возможность возвращаться к нормальной жизни и увеличению плановой помощи», - отметил он.

Напомним, ранее Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице достаточно позитивной. По его словам, уже появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, поскольку в столичные больницы поступает все меньше тяжелобольных, а уровень заболеваемости снизился почти в два раза. В связи с этим он рассказал о первом этапе смягчения ограничений, однако заявил, что необходимо сохранить жесткую самоизоляцию, а также продолжать придерживаться пропускного и масочного режима

Собянин: «Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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