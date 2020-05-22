Последний звонок в Московской области пройдет онлайн 25 мая

22 Май 2020 2020-05-22T18:47:22+03:00

В этом году последний звонок в Московской области впервые состоится в онлайн-формате

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Последний звонок для выпускников в этом году впервые пройдет в онлайн формате. В Подмосковье торжество состоится 25 мая.

- Это новый опыт для нас. Пусть у выпускников не получится быть рядом друг с другом и своими учителями в этот важный день, мы постараемся создать дружескую и торжественную атмосферу в онлайн-пространстве, - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По её словам, в этом году последний звонок прозвенит для 114 тысяч выпускников - это учащиеся девятых и одиннадцатых классов.

Трансляция начнется в 14:00 25 мая и будет проходить в социальных сетях губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эфир будет открытым, так что его смогут посмотреть все желающие.

В ходе мероприятия губернатор лично поздравит выпускников и пообщается с ребятами.

Приглашенным гостем станет певица Zivert, которая исполнит для зрителей свои лучшие хиты.

ИСТОЧНИК KP.RU