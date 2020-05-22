Последний звонок в Московской области пройдет онлайн 25 мая
Последний звонок для выпускников в этом году впервые пройдет в онлайн формате. В Подмосковье торжество состоится 25 мая.
- Это новый опыт для нас. Пусть у выпускников не получится быть рядом друг с другом и своими учителями в этот важный день, мы постараемся создать дружескую и торжественную атмосферу в онлайн-пространстве, - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
По её словам, в этом году последний звонок прозвенит для 114 тысяч выпускников - это учащиеся девятых и одиннадцатых классов.
Трансляция начнется в 14:00 25 мая и будет проходить в социальных сетях губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эфир будет открытым, так что его смогут посмотреть все желающие.
В ходе мероприятия губернатор лично поздравит выпускников и пообщается с ребятами.
Приглашенным гостем станет певица Zivert, которая исполнит для зрителей свои лучшие хиты.
ИСТОЧНИК KP.RU