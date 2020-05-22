2020-05-22T20:29:24+03:00
В мире

Модель осталась с изуродованным лицом после приступа бешенства у своей собаки

Питомец напал на хозяйку и чуть не лишил ее глаза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Модель осталась с изуродованным лицом после приступа бешенства у собственной собаки. Фото: Aleksandra PrykowskaМодель осталась с изуродованным лицом после приступа бешенства у собственной собаки. Фото: Aleksandra Prykowska
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Польская актриса и модель Александра Приковска, которая была лицом L'Oreal в 2015 году, попала в больницу с изуродованным лицом после нападения собственной собаки.

Как передает Daily Mail, 33-летняя модель взяла собаку по кличке Логан из местного приюта для животных. Спустя несколько месяцев у пса случился приступ бешенства, и питомец напал на свою хозяйку. В результате он чуть не лишил Александру глаза.

После произошедшего модель обвинила приют для животных в сокрытии информации о прошлом собаки. По данным девушки, ранее ее пес уже нападал на людей - на дочь соседа и на жену бывшего владельца собаки.

Директор приюта Хенрик Стшельчик отметил, что любой человек, приютивший животного, может бесплатно воспользоваться услугами ветеринаров, а Александра ни разу не обращалась за советом к специалисту, несмотря на то что у собаки были проблемы со здоровьем.

Приковска вернула собаку в приют, но отметила, что переживает за пса. «Логан — потрясающая собака и замечательный друг. Однако я бы не смогла ухаживать за ним после случившегося», - заявила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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