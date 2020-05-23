Коронавирус в Московской области, последние новости на 23 мая 2020: отмена пропусков и виртуальный последний звонок для школьников

23 Май 2020 2020-05-22T20:46:58+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Московской области на 23 мая 2020

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Главная новость последних суток: в Московской области отменяют цифровые пропуска. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Коды больше не нужны с 23 мая. Но при этом, если вы едите в Москву, то нужно получить цифровой код для передвижения по столице. Однако старые пропуска действительны до 27 мая.

Новая вводная не отменят масочно-перчаточный режим в транспорте и общественных местах. При этом возобновляют работу офисы продаж недвижимости, автосалоны и МФЦ. Многофункциональные центры также открывают двери, но пока только для юрлиц.

Стало известно, как пройдут последние звонки в школах Подмосковья. Надеть наряд и услышать, как бренчит колокольчиком младшеклассница очно не выйдет. Все будет по законам коронавирусного времени — онлайн. Эфир будет открытым для всех — посмотреть трансляцию в соцсетях сможет любой желающий.

Из-за коронавируса плановые отключения горячей воды в Московской области отодвинули на 1 июля. Министерство энергетики региона сообщило, что план уже составлен. Ознакомиться с ним можно будет в ближайшие дни на специальной виртуальной карте. Ее опубликуют на сайте профильных ведомств, а также разместят в соцсетях муниципалитетов.

Тем временем транспортники подсчитали количество машин на дорогах Подмосковья. За последнюю неделю их число выросло на треть, по сравнению с началом режима всеобщей самоизоляции. Эксперты связывают это с возобновлением работы крупных предприятий. На дороги даже вернулись пробки.

Нарушители самоизоляции теперь будут отбывать повинность в больницах Московской области. Туда их могут отправить в том случае, если суд выпишет за нарушение не штраф, а обязательные работы. Согласно норме закона, за бесцельные прогулки могут наказать 100 часами работ. Штрафникам предложат подметать территорию больниц или носить грузы — продукты и медикаменты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU