Коронавирус в Московской области, последние новости на 23 мая 2020: отмена пропусков и виртуальный последний звонок для школьников
Главная новость последних суток: в Московской области отменяют цифровые пропуска. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Коды больше не нужны с 23 мая. Но при этом, если вы едите в Москву, то нужно получить цифровой код для передвижения по столице. Однако старые пропуска действительны до 27 мая.
Новая вводная не отменят масочно-перчаточный режим в транспорте и общественных местах. При этом возобновляют работу офисы продаж недвижимости, автосалоны и МФЦ. Многофункциональные центры также открывают двери, но пока только для юрлиц.
Стало известно, как пройдут последние звонки в школах Подмосковья. Надеть наряд и услышать, как бренчит колокольчиком младшеклассница очно не выйдет. Все будет по законам коронавирусного времени — онлайн. Эфир будет открытым для всех — посмотреть трансляцию в соцсетях сможет любой желающий.
Из-за коронавируса плановые отключения горячей воды в Московской области отодвинули на 1 июля. Министерство энергетики региона сообщило, что план уже составлен. Ознакомиться с ним можно будет в ближайшие дни на специальной виртуальной карте. Ее опубликуют на сайте профильных ведомств, а также разместят в соцсетях муниципалитетов.
Тем временем транспортники подсчитали количество машин на дорогах Подмосковья. За последнюю неделю их число выросло на треть, по сравнению с началом режима всеобщей самоизоляции. Эксперты связывают это с возобновлением работы крупных предприятий. На дороги даже вернулись пробки.
Нарушители самоизоляции теперь будут отбывать повинность в больницах Московской области. Туда их могут отправить в том случае, если суд выпишет за нарушение не штраф, а обязательные работы. Согласно норме закона, за бесцельные прогулки могут наказать 100 часами работ. Штрафникам предложат подметать территорию больниц или носить грузы — продукты и медикаменты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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