Число заболевших коронавирусом в Москве на 23 мая 2020 года составило 158 207 человек

23 Май 2020 2020-05-22T21:02:25+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 23 мая 2020 года

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С Москве количество заболевших COVID 2019 с каждым днем снижается. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 2988 человек, заболевших коронавирусом. Из них более половины – люди младше 45 лет. Всего же в столице, по данным на 23 мая, зафиксировано 158 207 случаев COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 43,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,5% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, 7,5% - дети до 18 лет, 5,3% – старше 80 лет, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Тем временем стремительно растет количество выздоровевших – за последние сутки таких 2900 человек.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Режим самоизоляции в Москве нужно соблюдать до 31 мая, несмотря на возраст. Однако в городе все же объявлен первый этап смягчения ограничений. Уже с 25 мая в столице возобновят работу 88 центров «Мои документы».

- Горожане смогут получить 144 услуги в офисах «Мои документы», еще шесть услуг будут оказывать сотрудники районных отделений МВД, - рассказали в оперативном штабе.

Также с 25 мая возобновит работу каршеринг. Напомним, с 27 мая для передвижения по городу будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители Подмосковья должны будут оформить их на сайте Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU