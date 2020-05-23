2020-05-22T21:01:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 23 мая 2020 года составило 31 807 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 23 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Подмосковье за последние сутки выявили 824 новых случая заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 23 мая, в Московской области зафиксировано 31 807 случая заболевания COVID 2019.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Домодедово 757 (+33), Красногорск 1630 (+42), Мытищи 1110 (+38), Подольск 1640 (+41), Химки 922 (+38), Щелково 628 (+31), Электросталь 316 (+34).

За все время эпидемии коронавируса в Московской области выявили 3 238 случаев заболевания у жителей, которые постоянно не проживают в Московской области. Из них более 1500 человек прибыли на лечение из столицы.

- В Московской области за последние сутки завершили лечение от коронавируса еще 418 человека. За весь период выздоровели и выписались 4 699 человека, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Напомним, в Подмосковье с 22 мая отменен пропускной режим, но для поездок в Москву по работе или в иных целях оформлять пропуск все же нужно. Однако ряд ограничительных мер в связи с коронавирусом сохраняются.

- Обязательное ношение масок в магазинах, аптеках и других общественных местах сохраняется. Рекомендуется надевать перчатки при каждом выходе на улицу. Постепенно снимаются ограничения на работу МФЦ. Возобновляется деятельность по продаже автомобилей, открываются учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов, открывается долгосрочный каршеринг (5 дней и более), - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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