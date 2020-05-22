Матвиенко заявила, что объединение ряда регионов даст новые возможности развитию

22 Май 2020 2020-05-22T21:20:46+03:00

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать над объединением ряда регионов. По ее словам, такое решение даст субъектом новые возможности для развития.

Такое заявление она сделала после того, как врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа на прошлой неделе подписали меморандум о начале процесса объединения регионов.

Матвиенко назвала такой «процесс» объединения естественным и «созревшим». По ее словам, приведено «достаточно аргументов» в пользу целесообразности такого решения, однако отметила, что решать будут сами горожане

«Движение, на мой взгляд, выбрано правильное. Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили новые серьезные возможности для более эффективного развития. Надо над этим думать, обсуждать», - сказала спикер в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, для объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа необходимы еще сбор предложений жителей, заседания рабочих групп, обращение к президенту, референдум, на котором решение примут жители.

ИСТОЧНИК KP.RU