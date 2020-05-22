2020-05-22T21:30:53+03:00
Экономика

Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт спичек из России и Белоруссии

Дату, с которой начнут действовать новые ставки пошлины, в Украине не указали
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт спичек из России и БелоруссииКиев ввел антидемпинговые пошлины на импорт спичек из России и БелоруссииФото: REUTERS
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Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела новую антидемпинговую пошлину на импорт спичек из России и Беларуси. Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства незалежной.

«По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта на Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлены ставки антидемпинговой пошлины для Беларуси в размере 21,32%, для РФ - в размере 45,79%», - говорится в сообщении ведомства.

При этом не уточнили дату, с которой начнут действовать новые ставки пошлины.

Кроме того. пошлины введены на ряд товаров из Китая, среди них стальные крепления, стальные бесшовные труб, также Комиссия Киев продлил антидемпинговые пошлины на отдельные изделия из черных металлов.

В Украине также начали специальное расследование относительно импорта в страну свежих роз. В данном случае независимо, из какой страны прибыл товар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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