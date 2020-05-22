Европа призвала Вашингтон пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

22 Май 2020 2020-05-22T21:45:08+03:00

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал Вашингтон пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу, указав на последствия для безопасности Европы. При это он призвал Москву вернуться к выполнению договора в полном объеме.

«Выход из договора - это не решение для того, чтобы снять проблемы с применением договора другой стороной. Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю США пересмотреть их решение. Европейский союз изучит последствия этого шага для своей безопасности», - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, после того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу, обвинив в нарушении условий соглашения Россию, Организация Объединенных Нацией (ООН) выразила обеспокоенность по поводу «эрозией режима контроля над вооружениями» между двумя странами и опасности возобновления гонки вооружения.

Опасения высказали и в Комитете палаты представителей США, указав на то, что такое решение ставит под угрозу американские войска в Европе. В Конгрессе решили помешать Трампу самостоятельно выходить из международных договоров, и внесли соответствующий законопроект

ИСТОЧНИК KP.RU