22 Май 2020 2020-05-22T21:59:38+03:00

ВОЗ: коронавирусом в мире заболели почти 5 млн человек Фото: REUTERS

За сутки количество инфицированных COVID-19 возросло более чем на 100 тыс.

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Число заболевших новой коронавирусной инфекцией за минувшие стуки в мире выросло более чем на 100 тысяч человек. Таким образом, по состоянию на пятницу, 22 мая, в разных странах мира выявили почти 5 млн случаев заражения COVID-19. Об этом говорят данным, представленные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшие сутки в мире зарегистрировали 100 284 новых случая заражения COVID-19, а количество жертв инфекции возросло на 4 482.

За все время пандемии в мире выявили уже 4 993 470 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов в результате заражения COVID-19 составило 327 738.

Первое место по количеству заболевших коронавирусом по-прежнему у Соединенных Штатах, где выявили 1 409 452 случая заражений. На втором месте с 12 мая находится Россия, где зарегистрировано 326 448 случаев. На третье место накануне поднялась Бразилия (291 579), сместив с этого Великобританию (250 912). Следом Испания (идут 233 037) и Италия (228 006)

ИСТОЧНИК KP.RU