2020-05-22T22:45:30+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ назвала новый эпицентр коронавируса

Во многих странах Южной Америки растёт число случаев заболевания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ назвала новый эпицентр коронавирусаВОЗ назвала новый эпицентр коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В то время как во многих странах количество заболевших коронавирусной инфекцией идет на спад, в Южной Америке наблюдается противоположная тенденция. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), назвав регион новым мировым эпицентром COVID-19.

«В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растёт число случаев заболевания», - заявил руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Напомним, накануне Бразилия ворвалась в тройку стран - лидеров по количеству заболевших коронавирусной инфекций. Число выявленных случаев в стране резко возросло почти до 310 тысяч человек. Количество инфицированных в Перу превышает 100 тысяч, а в Чили — более 60 тысяч.

Как сообщал сайт kp.ru, согласно недавно представленной статистке ВОЗ, в мире выявили почти 5 миллионов случаев заражения COVID-19, из них более 100 тысяч за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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