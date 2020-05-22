ВОЗ назвала новый эпицентр коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T22:45:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В то время как во многих странах количество заболевших коронавирусной инфекцией идет на спад, в Южной Америке наблюдается противоположная тенденция. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), назвав регион новым мировым эпицентром COVID-19.

«В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растёт число случаев заболевания», - заявил руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Напомним, накануне Бразилия ворвалась в тройку стран - лидеров по количеству заболевших коронавирусной инфекций. Число выявленных случаев в стране резко возросло почти до 310 тысяч человек. Количество инфицированных в Перу превышает 100 тысяч, а в Чили — более 60 тысяч.

Как сообщал сайт kp.ru, согласно недавно представленной статистке ВОЗ, в мире выявили почти 5 миллионов случаев заражения COVID-19, из них более 100 тысяч за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU