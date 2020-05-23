23 Май 2020 2020-05-22T23:41:39+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 23 мая 2020 года [видео]

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 23 мая 2020 года возросло до 1 934 человек. В столичных больницах за последние сутки от covid-19 скончались 67 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего же в России количество летальных случаев составило 3 249, из них 150 - число умерших за сутки.

Москва по-прежнему находится на первом месте по количеству зараженных граждан, однако уже сейчас в столице и в целом по стране наблюдается положительная динамика.

В городе продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 31 мая. Специалисты призывают москвичей по возможности оставаться дома, а при передвижении на общественном транспорте, магазинах и аптеках использовать маски и перчатки. Считается, что такие меры помогают снизить риски активного распространение инфекции covid-19 среди населения. в том числе среди групп риска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU