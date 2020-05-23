23 Май 2020 2020-05-22T23:16:43+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших из-за коронавируса в Москве на 23 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 23 мая 2020 года возросло до 43 582 человек. За последние сутки в столице из медуреждений были выписаны 2 900 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По последним данным, число случаев выздоровления от коронавируса в стране почти достигло отметки в 100 тысяч человек.

Что касается числа заболевших, то в Москве это число составляет 158 207 с начала выявления врачами первых инфицированных. Тем временем, в России этот показатель превысил отметку в 326 тысяч человек.

Напомним, что в столице до 31 мая продлен режим самоизоляции граждан. Москвичей призывают оставаться дома, а при выходе на улицу использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Также на территории города действует режим цифровых пропусков, необходимых для передвижения людей, например на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU