2020-05-23T00:15:47+03:00
Общество

Федерация еврейских общин России раздаст нуждающимся семьям 240 тонн продуктов

Россияне получат более 12 тысяч бесплатных продуктовых наборов
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) организовала благотворительную акцию для помощи нуждающимся семьям. Более 12 тысяч бесплатных продуктовых наборов, весом около 240 тонн, получат жители Москвы и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ФЕОР.

Каждая из таких посылок представляет собой "20-килограммовый набор качественных кошерных продуктов". Он состоит из рыбных, мясных, молочных продуктов, а также включает в себя фрукты, овощи и сладости.

По словам президента ФЕОР Александра Бороды, акция направлена на помощь молодым семьям с детьми, людям, входящим в группу риска и пожилым людям.

Отмечается, что представители еврейских общин рады помочь ближним.

- Заповедь любви к ближнему, является основополагающей в иудаизме и других религиях, в первую очередь она должна проявляться на примере добрых делах, только так все мы сможем ощутить ее живительную силу, помогая другим в сложной ситуации, - подчеркнул Борода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа сумма штрафа для людей без масок в Подмосковье
Федерация еврейских общин России раздаст нуждающимся семьям 240 тонн продуктов
В Москве от коронавируса умерли еще 67 пациентов
Доктор Мясников назвал причину совпадения плато и пика смертности от коронавируса
Трамп отдаст квартальную зарплату в 100 тыс. долларов на разработку лекарств от коронавируса
ВОЗ назвала новый эпицентр коронавируса
Госдума в два раза увеличила пособия на детей для безработных
Стало известно, когда Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами
ВОЗ: коронавирусом в мире заболели почти 5 млн человек
Как вернуть налог самозанятым за 2019 год: пошаговая инструкция с советами экспертов
Европа призвала Вашингтон пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу
Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт спичек из России и Белоруссии
Матвиенко заявила, что объединение ряда регионов даст новые возможности развитию
Португалия «с радостью» готова принимать туристов
Оксана Пушкина, заболевшая коронавирусом, выписана из больницы
Модель осталась с изуродованным лицом после приступа бешенства у своей собаки
Директор футбольного клуба «Ахмат» рассказал о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Вакцина МГУ от коронавируса вошла в перечень ВОЗ
США назвали условия, на которых вернутся к выполнению Договора по открытому небу
Власти Китая предприняли беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Отмена цифровых пропусков в Московской области в 2020 году: С какого числа можно не оформлять
В авиакатастрофе в Пакистане выжили как минимум два человека
Последний звонок в Московской области пройдет онлайн 25 мая
Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Опубликован новый список запрещенных тем про коронавирус в YouTube
Стало известно, когда в России появятся результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса
Парк коронавирусного периода: В Европе и США для отдыхающих рисуют огромные круги на полях
Предварительной причиной авиакатастрофы в Пакистане стала техническая неисправность
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода Вашингтона