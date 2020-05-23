Федерация еврейских общин России раздаст нуждающимся семьям 240 тонн продуктов
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) организовала благотворительную акцию для помощи нуждающимся семьям. Более 12 тысяч бесплатных продуктовых наборов, весом около 240 тонн, получат жители Москвы и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ФЕОР.
Каждая из таких посылок представляет собой "20-килограммовый набор качественных кошерных продуктов". Он состоит из рыбных, мясных, молочных продуктов, а также включает в себя фрукты, овощи и сладости.
По словам президента ФЕОР Александра Бороды, акция направлена на помощь молодым семьям с детьми, людям, входящим в группу риска и пожилым людям.
Отмечается, что представители еврейских общин рады помочь ближним.
- Заповедь любви к ближнему, является основополагающей в иудаизме и других религиях, в первую очередь она должна проявляться на примере добрых делах, только так все мы сможем ощутить ее живительную силу, помогая другим в сложной ситуации, - подчеркнул Борода.
ИСТОЧНИК KP.RU