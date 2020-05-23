Федерация еврейских общин России раздаст нуждающимся семьям 240 тонн продуктов

23 Май 2020 2020-05-23T00:15:47+03:00

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Федерация еврейских общин России (ФЕОР) организовала благотворительную акцию для помощи нуждающимся семьям. Более 12 тысяч бесплатных продуктовых наборов, весом около 240 тонн, получат жители Москвы и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ФЕОР.

Каждая из таких посылок представляет собой "20-килограммовый набор качественных кошерных продуктов". Он состоит из рыбных, мясных, молочных продуктов, а также включает в себя фрукты, овощи и сладости.

По словам президента ФЕОР Александра Бороды, акция направлена на помощь молодым семьям с детьми, людям, входящим в группу риска и пожилым людям.

Отмечается, что представители еврейских общин рады помочь ближним.

- Заповедь любви к ближнему, является основополагающей в иудаизме и других религиях, в первую очередь она должна проявляться на примере добрых делах, только так все мы сможем ощутить ее живительную силу, помогая другим в сложной ситуации, - подчеркнул Борода.

ИСТОЧНИК KP.RU