Ученые предрекли России лето торфяных пожаров

23 Май 2020 2020-05-23T02:18:55+03:00

Специалисты отмечают, что весь сезон будет стоять жаркая и сухая погода

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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупреждают о засушливой и жаркой погоде.

Сообщается, что знойное лето может спровоцировать торфяные пожары в центральной части России, в частности и на территории Московской области.

Если говорить о масштабах, то они точно не будут такими угрожающими, как летом 2010 года. Важную роль тут сыграли майские осадки в виде дождей, пишут РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU