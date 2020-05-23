Ученые предрекли России лето торфяных пожаров
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупреждают о засушливой и жаркой погоде.
Сообщается, что знойное лето может спровоцировать торфяные пожары в центральной части России, в частности и на территории Московской области.
Если говорить о масштабах, то они точно не будут такими угрожающими, как летом 2010 года. Важную роль тут сыграли майские осадки в виде дождей, пишут РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU