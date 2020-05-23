2020-05-23T02:18:55+03:00
Общество

Ученые предрекли России лето торфяных пожаров

Специалисты отмечают, что весь сезон будет стоять жаркая и сухая погода
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупреждают о засушливой и жаркой погоде.

Сообщается, что знойное лето может спровоцировать торфяные пожары в центральной части России, в частности и на территории Московской области.

Если говорить о масштабах, то они точно не будут такими угрожающими, как летом 2010 года. Важную роль тут сыграли майские осадки в виде дождей, пишут РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предстоящее лето грозит стать самым жарким в истории

Глава Минприроды предупредил президента об аномальной погоде (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые предрекли России лето торфяных пожаров
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса в России
Эксперт рассказал, какие "побочки" станут факторами осложнения коронавируса
В Чечне прокомментировали сообщения о коронавирусе у Кадырова
Врач рассказала, какие патологии ухудшают течение коронавируса
Названа сумма штрафа для людей без масок в Подмосковье
Федерация еврейских общин России раздаст нуждающимся семьям 240 тонн продуктов
В Москве от коронавируса умерли еще 67 пациентов
Доктор Мясников назвал причину совпадения плато и пика смертности от коронавируса
Трамп отдаст квартальную зарплату в 100 тыс. долларов на разработку лекарств от коронавируса
ВОЗ назвала новый эпицентр коронавируса
Госдума в два раза увеличила пособия на детей для безработных
Стало известно, когда Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами
ВОЗ: коронавирусом в мире заболели почти 5 млн человек