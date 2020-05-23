2020-05-23T04:24:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В России сократят срок вывода на рынок препарата от коронавируса

Средство "Фавипиравир" пока получают только участники клинических испытаний
Юлия КЕКОВА
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В России сократят срок вывода на рынок препарата от коронавирусаВ России сократят срок вывода на рынок препарата от коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Министрество здравоохранения России намерено сократить сроки вывода на рынок препарата от коронавируса "Фавипиравир". На данный момент это средство получают только пациенты-участники клинических испытаний.

Пока "Фавипиравир" в нашей стране официально не зарегистрирован. Пройти регистрацию можно будет после хороших результатов.

Сообщается, что ожидаемая общая продолжительность исследований составляет 6-12 месяцев.

- В связи с этим необходимо отметить, что в соответствии постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441 положительные результаты ограниченной программы клинических исследований, позволят инициировать процедуру госрегистрации, - цитируют РИА Новости сообщение ведомства.

Напомним, что в России на данный момент ученые занимаются разработкой 47 вакцин от коронавиурсной инфекции. Для испытания сыворотки на людях специалисты центра "Вектор" уже отобрали добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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