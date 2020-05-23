Ученые назвали способ избежать болезней сердца

23 Май 2020 2020-05-23T05:41:42+03:00

Всего один элемент способен улучшить состояние всего организма человека

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Ученые Университета Ровира и Вирхилий в Испании и Гарвардской медицинской школы доказали, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Такой элемент содержится в рыбе и различных пищевых добавках.

Сообщается, что участниками исследования стали 26 034 женщины со средним возрастом 53 года. В процессе испытаний у которых взяли образцы крови на определение содержания липопротеинов-белков.

Согласно опросу, проведенному среди участниц, на выявление того, как часто они ели рыбу и употребляли пищевые добавки с омега-3, стало понятно, что то значительно содержание холестерина связанного с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). Об этом говорится в публикации журнала Journal of the American Heart Association.

Выяснилось, что в целом омега-3-ненасыщенные кислоты способствовали профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые отметили, что каждый вид жирной кислоты оказывал специфичный эффект.

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ИСТОЧНИК KP.RU